AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor

18.10.2022 18:46
AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa doğal gaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurmayı teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa doğal gaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurmayı teklif etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da, Avrupa'daki enerji krizine yönelik hazırladıkları yeni tedbirleri içeren paket hakkında basına açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin enerji krizine karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Bu teklifle bugün ortak gaz satın alma işlemini operasyonel hale getiriyoruz." dedi.

Von der Leyen, üye ülkelerin ve enerji şirketlerinin birbirlerinden daha fazla teklif vermek yerine gazı ortak biçimde satın almaları gerektiğine işaret etti.

Ortak satın almanın bağlayıcı unsurları olacağını anlatan von der Leyen, doğal gaz depolarını doldurmak için gereken miktarın yüzde 15'inin ortak alımla gerçekleşmesinin zorunlu hale geleceğini ifade etti.

Von der Leyen, bir sonraki gaz dolum dönemine hazırlıklı başlayacaklarını, bu sisteme Batı Balkanlar ile Doğu Ortaklık ülkelerinin de dahil olabileceğini anlattı.

Üye ülkelerin dayanışma göstermesinin önemine dikkati çeken von der Leyen, pakette acil durumlarda iki ülke arasında karşılıklı enerji dayanışma anlaşması olmaması halinde de geçerli olacak yeni kurallar getirileceğini belirtti.

Von der Leyen, paketteki bir başka unsurun da gaz fiyatlarıyla ilgili olduğuna işaret ederek, "TTF olarak adlandırılan Avrupa'nın ana gaz piyasasındaki oynaklığı ve aşırı fiyat artışlarını yumuşatmamız gerekiyor." dedi.

TTF karşılaştırma ölçütünün esas olarak boru hattı gazı için tasarlandığını belirten von der Leyen, mevcut durumda bu pazarın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ağırlıklı bir hal aldığını anlattı.

Von der Leyen, "Bugün gördüğümüz TTF artık gerçek piyasa durumunu yansıtmıyor. Bu nedenle bir sonraki dolum sezonu için LNG'ye özel bir kriter geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Mevcut durumda acil tedbir almaları gerektiğini vurgulayan von der Leyen "Bu nedenle gerektiğinde aşırı gaz fiyatlarını sınırlayacak bir mekanizmayı devreye sokuyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, tekliflerinin Avrupa gaz borsası TTF aracılığıyla fiyatları sınırlandırması içerdiğine işaret ederek, fiyat düzeltme mekanizmasının TTF'deki işlemler için geçici olarak dinamik bir fiyat limiti oluşturacağını ifade etti.

TTF'de dinamik limitin üzerinde bir fiyatla işlem yapılmasına izin verilmeyeceğine dikkati çeken von der Leyen, bunun aşırı oynaklığı ve aşırı fiyatları önleyeceğini belirtti.

Von der Leyen, gaz fiyatlarının elektrik fiyatı üzerindeki etkisinin sınırlandırılmasının AB genelinde değerlendirilmeyi hak ettiğini, bu konuyu değerlendirdiklerini ve verileri incelediklerini söyledi.

Paketin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

TTF (Title Transfer Facility), Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının belirlendiği Hollanda merkezli sanal gaz ticaret noktası.

Öte yandan, AB Komisyonu'nun son enerji paketinde pek çok üye ülkenin talep ettiği ithal doğal gaza tavan fiyat getirilmesi yer almadı.

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamaya yönelik bir plan hazırlanmasını istiyordu.

Almanya, Hollanda, Danimarka ve bazı ülkeler ise bu aşamada doğal gaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor. Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğal gaz tedarikine zarar verebileceğini değerlendiriyor.

AB ülkelerinin liderleri 20-21 Ekim tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelecek. Zirvenin ana gündem maddesi enerji krizi olacak.

YORUMLAR
500
AB Sırbistan'ın düzensiz göçü engellemesini bekliyor AB Sırbistan'ın düzensiz göçü engellemesini bekliyor AB liderleri enerji krizini görüşecek AB liderleri enerji krizini görüşecek
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 02:18:59. #1.11#
SON DAKİKA: AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement