AB İran'ın saldırılarına tepki gösterdi

24.03.2026 04:23
Ursula von der Leyen, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı ve endişelerini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına tepki gösterdi.

Von der Leyen, Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinin ardından Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu çatışmadan derin endişe duyuyorum." diyen von der Leyen, "İran, mayın döşeme, insansız hava araçları ve füze saldırıları ile ticari gemi geçişlerini engellemeye yönelik diğer girişimlere derhal son vermelidir." ifadesini kullandı."

Von der Leyen, "İran'ın silahsız ticari gemilere yönelik son saldırıları, petrol ve gaz tesisleri dahil sivil altyapıya yönelik saldırıları ve İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması kabul edilemez ve kınanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğunu sözlerine ekledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

