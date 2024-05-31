AB, İtalya'nın çip üretim tesisine 2 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB, İtalya'nın çip üretim tesisine 2 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi

AB, İtalya\'nın çip üretim tesisine 2 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi

AB Komisyonu, STMicroelectronics'in Sicilya'da yeni yarı iletken üretim tesisi kurmasına İtalya'nın destek vermesinin onaylandığını duyurdu. Avrupa'nın yarı iletken teknolojilerinde arz güvenliğini, dayanıklılığını ve dijital egemenliğini güçlendirecek olan çip fabrikasının 2032 yılında tam kapasitede faaliyete geçmesi planlanıyor.

31.05.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın kurulacak çip üretim tesisine 2 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, STMicroelectronics'in Sicilya'da yeni yarı iletken üretim tesisi kurmasına İtalya'nın destek vermesinin onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu desteklemenin Avrupa Çip Yasası'nda belirtilen hedefler doğrultusunda, Avrupa'nın yarı iletken teknolojilerinde arz güvenliğini, dayanıklılığını ve dijital egemenliğini güçlendireceği kaydedildi.

Çip fabrikasının dijital ve yeşil dönüşüme de katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, kamu yardımının toplam 5 milyar avroluk yatırımı desteklemek için şirkete yaklaşık 2 milyar avro doğrudan hibe şeklinde olacağı ifade edildi.

Söz konusu çip fabrikasının 2032 yılında tam kapasitede faaliyete geçmesi planlanıyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Sicilya, İtalya, Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, İtalya'nın çip üretim tesisine 2 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:12:53. #1.11#
SON DAKİKA: AB, İtalya'nın çip üretim tesisine 2 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement