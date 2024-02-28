AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna\'ya askeri teçhizat alımı için dondurulan Rus varlıklarının kullanılmasını teklif etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerle Ukrayna'ya askeri teçhizat alınmasını teklif etti.
Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Avrupa savunmasının güçlendirilmesine ilişkin konuştu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılına girdiğini ifade eden von der Leyen, Rusya'ya, Kuzey Kore'nin mühimmat, İran'ın da insansız hava aracı (İHA) sağladığını anımsattı.
Von der Leyen, " Gazze'de devam eden savaş ve Orta Doğu'daki geniş çaplı istikrarsızlık, bölge ve ötesinde bir güvensizlik ve çatışma dönemine işaret ediyor." dedi.
"Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği üzerinde çalışmaya başlamamız gerekiyor." diyen von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını, ulusal savunma bütçelerinin geçen yıla göre yüzde 20 yükseldiğini kaydetti.
Von der Leyen, savunma sanayisi ve üretim kapasitesini artırma konusunda da çok önemli adımlar attıklarına işaret ederek, Avrupa'da mühimmat üretimini 2025 yılı sonuna kadar ikiye katlayacaklarını ve yılda 2 milyondan fazla top mermisi üreteceklerini belirtti.
"Daha yapacak çok şey var ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan von der Leyen, hazırlıklı olunması, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini acil olarak yeniden inşa etmesi, yenilemesi ve modernleştirilmesi gerektiğini anlattı.
Von der Leyen, Avrupa'nın savunmaya daha fazla kaynak ayırması gerektiğini vurgulayarak, gelecek haftalarda ilk Avrupa Endüstriyel Savunma Stratejisi ile ilgili tekliflerini sunacaklarını söyledi.
Stratejinin ve birlikte hazırlanan Savunma Yatırım Programı'nın temel amaçlarından birisinin ortak savunma alımlarına öncelik vermek olduğunu bildiren von der Leyen, ön alım anlaşmalarıyla savunma sanayisine birlikte sipariş verebileceklerini aktardı.
"Avrupa savunma sanayisinin sermayeye erişime ihtiyacı var." diyen von der Leyen, kamu ve özel sektörü savunma sanayisine destek vermeye çağırdı.
Von der Leyen, AB seçimleri sonrasında belirlenecek yeni komisyonda savunma alanından sorumlu bir üyelik fikrini desteklediğini vurguladı.
Rus varlıkları
"Dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen beklenmedik karların Ukrayna'ya ortaklaşa askeri teçhizat satın alınmasında kullanılması konusunu görüşmeye başlama zamanı geldi." ifadesini kullanan von der Leyen, bu parayı kullanmanın güçlü bir sembol olacağını, Avrupa ve Ukrayna'yı daha güvenli hale getireceğini belirtti.
AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.
AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.
Son Dakika › Ekonomi › AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna'ya askeri teçhizat alımı için dondurulan Rus varlıklarının kullanılmasını teklif etti - Son Dakika
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, maalesef bu kervana Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt de eklendi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin süt deviyle ilgili kararında "04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34'te açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?