AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa\'da enerji fiyatları dünyanın diğer bölgelerine göre hala yüksek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da enerji fiyatlarının dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek olduğunu, rekabetçiliği korumak için enerji fiyatlarının düşmesi ve enerji kaynaklarının erişilebilir olması gerektiğini söyledi.
Von der Leyen, temiz enerji ve teknoloji sektörü temsilcileri ile Brüksel'de düzenlenen "Yeşil Dönüşüm Diyalog" toplantısı açılışında konuştu.
AB'nin Kovid-19 salgınının ardından toparlanmaya başladığı süreçte Rusya- Ukrayna Savaşı başladığını anımsatan von der Leyen, savaş etkisiyle büyük bir enerji kriziyle sarsıldıklarını ifade etti.
Von der Leyen, 40 yıldan bu yana yaşanan en kötü enerji krizinin ardından durumun dengelenmeye başladığına dikkati çekerek, son dönemde enerji fiyatlarının savaş öncesi seviyelere döndüğünü anlattı.
"AB'de enerji fiyatları hala yapısal olarak dünyanın diğer bölgelerine göre daha yüksek." ifadesini kullanan von der Leyen, enerji fiyatlarının düşmesinin ve enerji kaynaklarının erişilebilir olmasının rekabetçilikle ilgili önemli bir konu olduğunu hatırlattı.
Von der Leyen, savaşın başladığı yıl olan 2022'nin yaz aylarında enerji fiyatlarının Avrupa'da savaş öncesine göre 10 kat yükseldiğini, bu dönemde ABD ve Norveç gibi ülkelerin AB'ye boru hattından gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarını artırdığını söyledi.
Enerji tasarrufuna ve enerji verimliliğine de yöneldiklerini anımsatan von der Leyen, gerekli ara bağlantı terminallerini ve altyapıyı inşa ettiklerini ifade etti.
Von der Leyen, Avrupa kıtasında erişilebilir ve ucuz olan, yerel üretilen yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalarının önemine işaret ederek, "2 yıl önce AB'de tüketilen enerjinin 5'te biri Rusya'dan geliyordu. Bu oran bugün 20'de bire indi. Geçen yıl ilk defa güneş ve rüzgardan üretilen elektrik gazı geçti." dedi.
"Elektriğimizin yüzde 44'ü artık yenilenebilir kaynaklardan geliyor." ifadesini kullanan von der Leyen, enerji kaynaklarını ve tedarik zincirleri çeşitlendirdiklerini anlattı.
Von der Leyen, "Henüz işimiz bitmedi. Avrupa'da enerji fiyatlarının dünyanın geri kalanına göre daha düşük olmasına yönelik yapısal çözümler üzerinde çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa'da enerji fiyatları dünyanın diğer bölgelerine göre hala yüksek - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna "2014'te de, 2019'da da mal varlığımı açıklamıştım. Bu seçim öncesinde de mal varlığımı açıklayacağım" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dün mal varlığına ilişkin detayları paylaşmıştı.
Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan Tim Chen, Vancouver'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nde haftada iki kez düzenlenen derslerine uçakla gidiyor. Chen, uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu söyledi. Aylık kira 2 bin 100 dolar, uçak bileti ise bin 200 dolar. Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, bu yöntemle aylık olarak yaklaşık 900 dolar tasarruf ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalarak 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 116 milyon dolara geriledi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Hamza Dağ, CHP standındaki partililer ile tokalaştı. Bu esnada elini uzattığı genç kızlardan birinin tokalaşmak istememesi üzerine Hamza Dağ, ''Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz'' karşılığını verdi.
Türkiye'de 2023'te yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde ise yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada bulunuyor.
Kanal D'de yayınlanan Senden Önce dizisi, düşük reytingler nedeniyle 3. bölümde final yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?