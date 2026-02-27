AB'nin Hindistan Anlaşması Türkiye'yi Etkiliyor - Son Dakika
AB'nin Hindistan Anlaşması Türkiye'yi Etkiliyor

27.02.2026 15:44
ATO Başkanı Baran, AB'nin Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasının Türk ihracatçılarını dezavantajlı duruma soktuğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği'nin (AB) Hindistan'la imzaladığı serbest ticaret anlaşması ve Güney Ortak Pazarı ile gelişen ilişkilerinin, Türk üretici ve ihracatçılarını rekabette dezavantajlı duruma getirdiğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Baran, AB'nin küresel ekonomide riskleri dağıtmaya yönelik hayata geçirdiği yeni ticaret mimarisi ve üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarının, Türk ekonomisi açısından doğurabileceği olumsuz etkilere işaret ederek, ABD'nin ekonomik güvenliği önceleyen gümrük vergileri gibi önlemleri hayata geçirmesi, Çin'in yapay zeka, yarı iletkenler ve yeşil enerji teknolojilerinde katettiği mesafe ile devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı gibi etkilerin AB ekonomisini kıskaca soktuğunu belirtti.

"Bu gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor"

Avrupa'daki birçok önemli markanın sanayi ve tesislerini ABD ve Çin'e kaydırma planları yaptığına dikkati çeken Baran, şöyle devam etti:

"AB, sanayisinin ABD'ye yönelmesini ve Çin'e olan bağımlılığını dengelemek için stratejik çeşitlendirme yoluna gidiyor. Avrupa artık riskleri dağıtan bir ticaret mimarisi kurmaya çalışıyor. Gelişmelerin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının yürürlüğe girme sürecinde gerçekleşmesi de kritik. Bu gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor. AB'nin Hindistan ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması ve Güney Ortak Pazarı ile gelişen ilişkileri, Türk üretici ve ihracatçılarını rekabette dezavantajlı duruma getiriyor. Bu sürecin olumsuz etkilerini en aza indirmek için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli."

Baran, AB'nin Hindistan'la anlaşmasıyla, Hindistan menşeli ürünlerin Türkiye'ye AB üzerinden sıfır gümrükle girebilme ihtimalinin söz konusu olduğunu aktararak, Türk ihracatçısının Hindistan pazarında gümrük duvarıyla karşı karşıya kalacağını, Hindistan'ın AB sermayesi için Türkiye'ye rakip bir üretim üssü haline gelebileceğini bildirdi.

AB'nin, Mercosur bloku ile serbest ticaret anlaşması imzalamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Baran, Güney Amerika'dan gelebilecek ucuz et, tarım ürünü ve endüstriyel hammaddelerin, AB pazarına entegre olan Türk tarım ve sanayi sektörünü fiyat rekabetinde zorlayabileceğini belirtti.

Baran, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlar, gereken müzakereleri gerçekleştirerek, tarım ve hayvancılık sektörünün kapsama alınması da dahil olmak üzere revize taleplerini masaya koydu. Bunlar çok kıymetli çalışmalar ancak geldiğimiz noktada AB ile ilişkilerimizde vize konusu başta olmak üzere pek çok sıkıntı yaşıyoruz. Malların serbest dolaşabildiği yerde, o malı üreten ve ticaretini yapana aynı hakkın tanınmaması kabul edilebilir bir durum değil. AB ile Türkiye'nin ilişkisi başlangıcından bu yana bir denge gözetilerek gelişmiştir. Bundan sonra da bir tarafın lehine ya da aleyhine şekillenmesi söz konusu olamaz."

Kaynak: AA

