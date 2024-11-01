AB Raporu'nda Türkiye Ekonomisi Vurgusu

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nun, ekonomik kriterler bağlamında Türkiye'nin oldukça gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olduğunu, rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle baş etme kapasitesi anlamında iyi bir hazırlık seviyesinin bulunduğunu teyit ettiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan raporun, ekonomi ve ticarete ilişkin ifadeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, raporun, ekonomik kriterler bağlamında Türkiye'nin oldukça gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olduğunu, rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle baş etme kapasitesi anlamında iyi bir hazırlık seviyesinin bulunduğunu, Avrupa Birliği'ne (AB) ekonomik entegrasyonun yüksek olduğunu teyit etmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Bolat ayrıca; ticarete, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde güçlendirildiği bir alan olarak atıf yapıldığını belirtti. Raporda, Gümrük Birliği kapsamındaki sorunların çözümlenmesi anlamında ilerleme kaydedildiğinin ve bu yöndeki adımların devam etmesi gerektiğinin ifade edilmiş olmasının da son dönemde kurulan yapıcı diyaloğun pozitif sonuçlarını yansıtması açısından olumlu olduğunu ifade etti. Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi öncesinde mevcut ticari sorunların üstesinden gelme ve daha derin bir iş birliği tesis etmek üzere kurulan ve ilk toplantısını Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile temmuz ayında Brüksel'de gerçekleştirdikleri Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunun, karşılıklı iş birliğinin öne çıkan unsurlarından biri olarak raporda yer almasının önemli olduğunu belirtti.

'ÜST DÜZEY DİYALOĞA ATIF YAPILMASI ÖNEMLİ'

Bolat, AB'nin son dönemde güçlenen teknik ve üst düzey diyaloğa atıf yapmasının önemli olduğunu; Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunun, karşılaşılan ticari sorunların güçlendirilmiş iş birliği anlayışıyla ele alındığı ve sorunların çözümü yönünde karşılıklı bir yol haritası çizildiği bir platform olarak raporda yer bulmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı. Bakan Bolat, AB ile son 1 yıl içerisinde Gümrük Birliği'nin işleyişi konusunda, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğun kurulması dahil, diyalog pencerelerinin sonuna kadar açık olduğunu, ticari ilişkilerin zeminin karşılıklı yarar temelinde güçlendirildiğini, karşılıklı ticari engellerin kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiğinin altını çizerek, raporda, Yüksek Temsilci ile Komisyon'un Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakere çerçeve belgesi hakkındaki tartışmaların yeniden başlatılmasını tavsiye etmiş olmasının da bu olumlu ilişkilerin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

'DİYALOG KARARLILIĞIMIZ AÇIKTIR'

Türkiye Raporu'nun, ekonomi ve ticaret bölümleri dışındaki kısımlarında, Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan eksiklikler ve Türkiye açısından objektiflikten uzak ve haklı gerekçelere dayanmayan değerlendirmeler bulunduğunu aktaran Bolat, Komisyon'un rapor vesilesi ile ticaret ve ekonomi başlığı altında Türkiye ile yeniden kurulan iş birliğine ve özel olarak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğuna yaptığı olumlu atıfları not ettiklerini ve müteakip çalışmalar için AB ile görüşmelere hazır olduklarını belirtti. Bakan Bolat, "En önemli ticaret ortaklarımızdan AB ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması karşılıklı fayda temelinde ve yeşil dönüşüm ve dijital ticaret gibi konularda iş birliğinin geliştirilmesine dayanan yeni diyalog sürecinin dengeli bir şekilde yürütülmesi, AB ile karşılıklı attığımız adımlara bağlı olarak ilerleyecektir. Bu kapsamda Bakanlığımızın yakın iş birliği ve diyalog yönündeki kararlığı açıktır. Aynı şekilde, üzerine düşen konularda AB'nin sorumluluklarını yerine getirmesi beklentimiz de doğal olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.