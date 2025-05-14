AB, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Getiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Getiriyor

AB, Rusya'nın gölge petrol filosunu hedef alan 17. yaptırım paketinde anlaştı ve onay bekliyor.

14.05.2025 12:42
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, özellikle Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunu hedef alan 17. yaptırım paketinde anlaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin, Rusya'ya yönelik yaptırım paketinde uzlaştığını açıkladı.

Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya'ya yönelik baskıyı artırdıklarına işaret eden Kallas, AB üyesi ülkelerin 17. yaptırım paketine ilişkin anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kallas, yeni yaptırımların, Rusya'nın savaşı finanse etmek amacıyla yasadışı olarak petrol taşıyan gölge filosunun büyük kısmını hedef aldığını ifade etti.

Bütün detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın petrol ihracatındaki kısıtlamaları aşmak için kullandığı 200 civarında tankerin kara listeye alınması bekleniyor.

Rus savunma sektörüne mal tedarik ettiği iddia edilen bazı üçüncü ülkelerdeki şirketler ile çok sayıda birey ve kurumun da AB yaptırım listesine eklenmesi öngörülüyor.

Yeni yaptırımların, 20 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısında resmen onaylanması planlanıyor.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Getiriyor - Son Dakika

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