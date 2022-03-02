AB, Rusya yaptırımlarının delinmemesi için kriptolara karşı önlem alıyor - Son Dakika
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AB, Rusya yaptırımlarının delinmemesi için kriptolara karşı önlem alıyor

02.03.2022 21:47
AB, Rusya yaptırımlarının delinmemesi için kriptolara karşı önlem alıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların delinmemesi için kripto para birimlerine karşı önlem hazırlığı yapıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların delinmemesi için kripto para birimlerine karşı önlem hazırlığı yapıyor.

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, Rusya- Ukrayna savaşının olası ekonomik etkilerini görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini daha da artırmak ve 27 üye ülke tarafından kararlaştırılan önlemlerin herhangi bir şekilde arkasından dolaşılmasını önlemek için ek tedbirler üzerinde çalışmaya karar verdik." dedi.

Kripto paraların Rusya'ya yönelik finansal yaptırımları aşmak için kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Le Maire, "Özellikle kripto para birimleri veya kripto varlıklar konusunda önlemler alıyoruz." diye konuştu.

Le Maire, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve kurumu tarafından kripto para birimlerine ilişkin özel bir rapor hazırlandığına işaret ederek, "Yaptırımların kripto varlıklar aracılığıyla aşılması olasılığına engel olmak için tüm tedbirleri hazırladık." ifadesini kullandı.

Bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Le Maire, AB üyesi ülkelerin kripto varlıkların Rusya'ya uygulanan finansal yaptırımları delmek için kullanılmasını önlemek konusunda hemfikir olduğunu anlattı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de, "Kripto para birimleri konusunda yeni önlemler almamız gerektiğine karar verdik." dedi.

Kripto para birimlerinde ve varlıklarında işlem hacminin arttığına işaret eden Dombrovskis, bunlar aracılığıyla yaptırımlardan kaçınma girişimleri olabileceğini söyledi.

Dombrovskis, kripto varlıklar konusunu değerlendireceklerini ve gerekirse buna karşı sıkı tedbirler alacaklarını kaydetti.

Gaz ve elektrik fiyatları yüksek seyredecek

Toplantıda, Avrupa'da enflasyon ve enerji fiyatları konusunun da görüşüldüğünü aktaran Dombrovskis, "Gaz ve elektrik fiyatlarının bu yıl da yüksek kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dombrovskis, AB Komisyonu tarafından enerji alanında hazırlanan yeni planın gelecek hafta açıklanacağını da sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Kripto, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Rusya yaptırımlarının delinmemesi için kriptolara karşı önlem alıyor - Son Dakika


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