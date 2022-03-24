AB, savaşın durmasını, hukukun ve demokrasinin korunmasını istiyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da devam eden savaşın durması, uluslararası hukuk ve demokratik prensipleri muhafaza etmek gerektiğini söyledi.

Michel, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek G7 Zirvesi girişinde açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın başlattığı savaşa karşı G7, NATO ve AB ülkelerinin çok sağlam biçimde birlikte çalıştıklarını belirten Michel, "Bu savaş durmak zorunda. Esas olan, uluslararası hukuk ve demokratik prensipleri desteklemek ve korumaktır." diye konuştu.

NATO ve AB zirvelerinin yanı sıra G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

G7'nin dönem başkanı Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, üye ülkeleri Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini görüşmek üzere toplantıya davet etmişti.

G7 Zirvesi toplantılarına üye ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'nın liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı da katılıyor. Zirvede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yer alacak.