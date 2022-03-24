AB, savaşın durmasını, hukukun ve demokrasinin korunmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB, savaşın durmasını, hukukun ve demokrasinin korunmasını istiyor

24.03.2022 16:44
AB, savaşın durmasını, hukukun ve demokrasinin korunmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da devam eden savaşın durması, uluslararası hukuk ve demokratik prensipleri muhafaza etmek gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da devam eden savaşın durması, uluslararası hukuk ve demokratik prensipleri muhafaza etmek gerektiğini söyledi.

Michel, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek G7 Zirvesi girişinde açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın başlattığı savaşa karşı G7, NATO ve AB ülkelerinin çok sağlam biçimde birlikte çalıştıklarını belirten Michel, "Bu savaş durmak zorunda. Esas olan, uluslararası hukuk ve demokratik prensipleri desteklemek ve korumaktır." diye konuştu.

NATO ve AB zirvelerinin yanı sıra G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

G7'nin dönem başkanı Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, üye ülkeleri Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini görüşmek üzere toplantıya davet etmişti.

G7 Zirvesi toplantılarına üye ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'nın liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı da katılıyor. Zirvede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yer alacak.

YORUMLAR
500
ABD'ye bağımlılığını azaltmak isteyen AB, 5 bin kişilik yeni bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı planlıyor ABD'ye bağımlılığını azaltmak isteyen AB, 5 bin kişilik yeni bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı planlıyor

Avrupa Birliği, AB Konseyi, Brüksel, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, savaşın durmasını, hukukun ve demokrasinin korunmasını istiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:51:42. #1.12#
SON DAKİKA: AB, savaşın durmasını, hukukun ve demokrasinin korunmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement