AB, Ukrayna'ya 160 milyon avro enerji desteği sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Ukrayna'ya 160 milyon avro enerji desteği sağlayacak

AB, Ukrayna'nın kış öncesi enerji altyapısını güçlendirmek için 160 milyon avro kaynak ayırdı.

19.09.2024 14:51
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya kış dönemi öncesinde enerji altyapısının onarımı ve yenilenebilir enerji kurulumu için 100 milyon avrosu Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerinden olmak üzere toplam 160 milyon avro kaynak sağlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Brüksel'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın kış döneminde enerji güvenliği konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirten von der Leyen, "Ukrayna'nın bütün enerji altyapısının yarısı yok edildi." dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'daki elektrik santrallerine, trafolara ve diğer önemli altyapılara 230 füze fırlattığını anımsatarak, Ukrayna'da kesinti olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kış döneminin yaklaştığına ve Ukrayna'nın enerji sistemini daha dayanıklı hale getirmeyi amaçladıklarına işaret eden von der Leyen, "Ukrayna'nın bu kış için 17 gigavat güç kapasitesine ihtiyacı var." dedi.

Onarım, bağlantı ve elektrik sisteminin istikrara kavuşturulması konusunda eyleme geçilmesinin önemine işaret eden AB Komisyonu Başkanı, "Ukrayna'nın termik santrallerinin yüzde 80'i ve hidroelektrik kapasitesinin 3'te 1'i yok edildi." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, onarım çabalarını bu kış 2,5 gigavatlık kapasiteyi geri kazandırmaya yönelteceklerini, bunun da ülke ihtiyacının yüzde 15'ine karşılık geldiğini vurguladı.

Ukrayna'ya şimdiye kadar 10 binden fazla güç jeneratörü ve trafo gönderdiklerini ve daha fazlasını yapacaklarını aktaran von der Leyen, elektrik ihracatının Ukrayna'nın kış ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağına işaret etti.

Ülkeye 2 gigavat elektrik ihraç edeceklerini ve bunun ülkenin kış ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini karşılayacağını dile getiren von der Leyen, "Elektriğin büyük kısmının Ukrayna'da üretilmesi gerekiyor." dedi.

Ülkede daha fazla yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu, Ukrayna'nın enerji sektörüne şimdiye kadar en az 2 milyar avro destek verdiklerini belirten von der Leyen, şöyle devam etti:

"Bugün, bu kış için yaklaşık 160 milyon avroluk ek bir miktar ayıracağımızı duyuruyorum. Buna barınaklar ve ısıtıcılar için 60 milyon avroluk insani yardım da dahil. Bunun yaklaşık 100 milyon avroluk kısmı onarım çalışmaları ve yenilenebilir enerji kaynakları için ayrılmıştır. Bu 100 milyon avro, AB'de dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden gelecek."

Von der Leyen Kiev'e gidiyor

Von der Leyen, yarın Ukrayna'ya yardım çabaları kapsamında Kiev'e gideceğini vurguladı.

IEA Başkanı Fatih Birol da "Ukrayna, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle elektrik üretim kapasitesinin 3'te 2'sini kaybetti." dedi.

Kış dönemi öncesinde dikkatleri Ukrayna'nın enerji altyapısına çekmek istediğini belirten Birol, "Sıcaklıklar düştüğünde enerji talebi artıyor. Bu Ukrayna'da elektrik ve ısıtma için büyük bir sorun olabilir." diye konuştu.

Birol, Ukrayna'ya yedek parça ve elektrik üretimine yönelik ekipman teslimatını hızlandırmak gerektiğini vurgulayarak, ülkedeki mevcut elektrik varlıklarının korumasının önemine işaret etti.

Ukrayna'da merkezi olmayan elektrik üretim sistemini güçlendirmek gerektiğine dikkati çeken Birol, böylece altyapının saldırılardan daha az etkileneceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Ukrayna'ya 160 milyon avro enerji desteği sağlayacak - Son Dakika

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