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AB Ülkeleri, Ukrayna'dan Tarım Ürünleri İthalatına Sınırlama Talep Ediyor - Son Dakika
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AB Ülkeleri, Ukrayna'dan Tarım Ürünleri İthalatına Sınırlama Talep Ediyor

Avrupa Birliği ülkelerindeki çeşitli çiftçi dernekleri, Ukrayna'dan tarım ürünleri ve gıda ithalatındaki artışla mücadele etmek için yeni bir sınırlama mekanizması kurulmasını talep etti. AB Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, AB tarım dernekleri ile Ukrayna'dan sınırsız tarım ürünü ithalatına ilişkin endişeler konusunda önemli bir toplantı yaptıklarını belirtti. AB'nin tarım sektörü üzerindeki yüke acilen çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

AB Ülkeleri, Ukrayna\'dan Tarım Ürünleri İthalatına Sınırlama Talep Ediyor
11.01.2024 - 11:59,
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çeşitli çiftçi dernekleri, Ukrayna'dan tarım ürünleri ve gıda ithalatındaki artışla mücadele etmek için yeni bir sınırlama mekanizması kurulmasını talep etti.

AB Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Birlik ülkelerindeki tahıl, şeker, kümes hayvanları gibi farklı tarım sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AB tarım dernekleri ile Ukrayna'dan sınırsız tarım ürünü ithalatına ilişkin endişeler konusunda önemli bir toplantı yaptıklarına dikkati çeken Wojciechowski, "Tarım dernekleri, çiftçi ve üreticileri ciddi piyasa bozukluklarından koruyacak bir mekanizma öneriyor." ifadesini kullandı.

AB ülkelerindeki tarım ve gıda sektörünü temsil eden kuruluşlardan Brüksel merkezli çiftçi birliği Copa-Cogeca da, şeker, tahıl, yağlı tohum, kümes hayvanı ve yumurta üreticilerini temsil eden 5 dernekle birlikte konuya ilişkin yayımladığı ortak açıklamada, Ukrayna'dan sınırsız ithalata ilişkin ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Ukrayna'dan AB ülkelerine gıda ürünleri gelişinin gelecekte daha iyi yönetilmesi için yapıcı çözümler önerdiklerine işaret edilen açıklamada, AB'nin tarım sektörü üzerindeki yüke acilen çözüm bulunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Karadeniz limanlarından mal akışının kolaylaştırılmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi ve bu limanların bir kez daha ana ihracat kanalı haline gelmesinin önemine işaret edildi.

Ukrayna'dan Avrupa'ya sevkiyat yapılan "Dayanışma Yollarının" sağlıklı çalışabilmesi ve malların ihtiyaç duyulan yere kolaylıkla ulaşabilmesi için lojistik ve altyapının iyileştirilmesine yönelik ek yatırımlar gerektiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'da sınır kontrollerinin güçlendirilerek, iç pazara giren ürünlerin gerekli standartlara uygunluğunu sağlamaya yönelik ek çabaların önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna tarım ürünleri sevkiyatlarının tümünün varış yerinin AB'ye giriş öncesinde belirlenmesi ve ürünlerin belirlenen bu varış noktasından başka bir yere gitmemesini sağlayacak bir sistemin hayata geçirilmesi istendi.

AB ile Ukrayna arasında ticaretin serbestleştirilmesine tabi hassas tarımsal ürünler için 2021 ve 2022 yıllarının ortalamasını temel alan ithalat eşik değerlerinin getirilmesi de talep edilen açıklamada, bu eşiğin üzerinde ithal edilen tüm ürünlerin AB dışına ihraç edilmesi gerektiği belirtildi.

AB, 2022'de Ukrayna'dan yapılan ithalata yönelik kısıtlamaları geçici olarak kaldırma kararı almıştı.

Ukrayna gıda ve tarım ürünleri, Polonya, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya gibi sınır ülkelerde fiyatların düşmesine neden olmuş ve üreticileri rahatsız etmişti.

Bir süre sonra, Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ukrayna'dan yapılan ithalata tek taraflı yasaklar getirmişti.

AB ülkeleri, son dönemde Ukrayna ile ticaretin serbestleştirilmesinin uzatılması konusunu müzakere ediyor.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Ukrayna, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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