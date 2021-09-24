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AB ülkelerine iltica başvuruları artıyor - Son Dakika

AB ülkelerine iltica başvuruları artıyor

24.09.2021 13:49
AB ülkelerine iltica başvuruları artıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 115 arttı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 115 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerine 2021'in ikinci çeyreğinde yapılan ilk iltica başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerine 2020'nin ikinci çeyreğinde 48 bin 370 olan ilk iltica başvurusu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 115 artarak 103 bin 895'e ulaştı.

İkinci çeyrekteki iltica başvuruları, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 9 yükseldi. AB ülkelerine birinci çeyrekte 95 bin 265 iltica başvurusu yapılmıştı.

Böylece AB ülkelerine Ocak-Haziran 2021'de toplam 199 bin 160 ilk iltica başvurusu gerçekleştirildi.

AB ülkelerine bu yılın ikinci çeyreğinde iltica başvurusunda bulunanlar arasında ilk sırayı Suriyeliler aldı. Söz konusu dönemde toplam 20 bin 640 Suriyeli, uluslararası koruma talebiyle çeşitli AB ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Suriyelileri, 13 bin 860 başvuruyla Afganlar ve 4 bin 430 başvuruyla Pakistanlılar izledi.

AB'de 2021'in ikinci çeyreğinde en fazla iltica başvurusunu Almanya aldı. Bu dönemde Almanya'ya 29 bin 545 kişi, Fransa'ya 22 bin 15 kişi ve İspanya'ya 12 bin 335 kişi iltica başvurusu yaptı.

Ayrıca, AB ülkelerine ikinci çeyrekte 4 bin 240 refakatsiz çocuk iltica başvurusunda bulundu.

Avrupa Birliği, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ülkelerine iltica başvuruları artıyor - Son Dakika Ekonomi


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