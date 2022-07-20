AB üyesi ülkeler, Rusya'ya altın ve mücevher ithalatını yasaklayacak paketi onayladı! Karar yarın yayımlanacak - Son Dakika
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AB üyesi ülkeler, Rusya'ya altın ve mücevher ithalatını yasaklayacak paketi onayladı! Karar yarın yayımlanacak

20.07.2022 21:50

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini hayata geçirecek. Alınan karar neticesinde Rusya'ya altın ve mücevher ithalatına yasak getirilecek. Karar, yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin onaylandığı, bu tedbirlerin yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

RUSLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Pakete göre, bazı Rus yetkililer ve kurumların mal varlıkları dondurulacak. Yaptırım listesine eklenecek kişilere seyahat yasağı uygulanacak. Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak. Daha önce uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.

GIDA VE ENERJİ GÜVENLİĞİ KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Uygulanan yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaması sağlanacak. Yeni tedbirler, AB yaptırımlarını G7 ülkeleri ile uyumlu hale getirecek. Mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendirecek ve yasal boşlukları dolduracak.

YORUMLAR
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AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Brüksel, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB üyesi ülkeler, Rusya'ya altın ve mücevher ithalatını yasaklayacak paketi onayladı! Karar yarın yayımlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB üyesi ülkeler, Rusya'ya altın ve mücevher ithalatını yasaklayacak paketi onayladı! Karar yarın yayımlanacak - Son Dakika
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