ABD Bankacılık Sektörünün Karı 2023'ün Dördüncü Çeyreğinde Azaldı

NEW ABD'de bankacılık sektörünün karı, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 44 azalarak 38,4 milyar dolara geriledi.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 587 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının geçen yıl yüzde 2,3 düştüğü bildirildi.
Sektörün net karının 2023'te 256,9 milyar dolara gerilediği kaydedilen açıklamada, ancak karın pandemi öncesi bildirilen seviyelerin oldukça üzerinde gerçekleştiğine dikkati çekildi.
Açıklamada, sektörün karının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 44 azalarak 38,4 milyar dolara indiği belirtilerek, bu düşüşün yüksek faiz dışı giderler ve karşılık giderleri ile düşük faiz dışı gelirlerden kaynaklandığı ifade edildi.
Yurt içi mevduatların geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artışla yaklaşık 187 milyar dolara çıktığı belirtilen açıklamada, bunun yedi çeyrektir kaydedilen ilk artış olduğu anlatıldı.
FDIC Başkan Vekili Martin Gruenberg, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankacılık sektörünün, 2023'ün başlarında yaşanan likidite stresi döneminin ardından direnç gösterdiğini ifade etti.
Ekonomik ve jeopolitik belirsizlik, enflasyonist baskılar, piyasa faiz oranlarındaki oynaklık ve bazı bankaların ticari gayrimenkul portföylerinde ortaya çıkan sorunların bankacılık sektörü açısından önemli aşağı yönlü riskleri oluşturduğunu bildiren Gruenberg, FDIC'nin finansman ve kazanç baskılarıyla birlikte bu konulara dikkat etmeyi sürdüreceğini belirtti.
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