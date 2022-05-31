ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı Powell ile yükselen enflasyonu görüştü - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı Powell ile yükselen enflasyonu görüştü

31.05.2022 22:28
ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı Powell ile yükselen enflasyonu görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yükselen enflasyonu görüşmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yükselen enflasyonu görüşmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıya, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da katıldı.

Biden, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Powell ve Yellen ile "en büyük önceliği" olan enflasyonla mücadeleyi görüşeceklerini belirtti.

Ekonomik toparlanmadan sürdürülebilir büyümeye geçişi hedeflediklerini bildiren Biden, enflasyonla mücadele planının Fed'in bağımsızlığına saygı duymakla başladığını ifade etti.

Biden, bankanın bağımsızlığına saygı duyduğunu ve duymaya devam edeceğini vurguladı.

Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam olmak üzere iki sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Biden, "Başkan Powell ve Fed'in diğer yetkilileri tıpkı benim gibi enflasyonu ele almaya lazerle odaklandıklarını belirttiler." ifadesini kullandı.

Biden, Fed'in artan fiyatlarla mücadele için araçlarını ve para politikasını kullanacağını belirtti.

"Çok yapıcı bir toplantıydı"

Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısına katılan ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese de Biden'ın, Powell ve Yellen ile ABD ve küresel ekonominin görünümüne odaklanan çok yapıcı bir toplantı yaptığını söyledi.

Özel görüşmenin ayrıntılarına girmeyeceğini dile getiren Deese, Biden'ın enflasyonla mücadele için Fed'in ihtiyaç duyduğu alanın sağlanacağını vurguladığını aktardı.

Deese, istihdamdaki kazanımlardan ödün vermeden enflasyonun düşürülebileceğini belirterek, ABD iş gücü piyasasının çok güçlü olduğunu ifade etti.

Fed enflasyona karşı parasal sıkılaşma sürecini başlatmıştı

Kovid-19 salgınının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, salgın nedeniyle artan işsizliği kontrol etmek için parasal genişlemeye gitmişti.

Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyon artışı, Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken 2021'in son çeyreğinde Bankanın para politikası duruşu değişmeye başlamıştı.

Geçen yıl kasım ayındaki toplantıyla varlık alımlarının hızını düşürmeye başlayan Fed, mart toplantısında ise 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Enflasyon geçen ay piyasa beklentisini aşmıştı

Bankanın mayıs toplantısında kararlaştırdığı 50 baz puanlık artış ise 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı olmuştu.

Fed, mayıs toplantısında faiz oranındaki yarım puanlık artışın yanı sıra salgın sonrası politika normalleşmesinde bir başka adım olan bilanço küçülmesine 1 Haziran itibarıyla başlayacağını açıklamıştı.

ABD'de mart ayında yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti.

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Kaynak: AA

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