ABD'de 30 yıllık mortgage faizi 7,41'e indi, başvurular yüzde 5,3 azaldı - Son Dakika
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ABD'de 30 yıllık mortgage faizi 7,41'e indi, başvurular yüzde 5,3 azaldı

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Mortgage Bankalar Birliği verilerine göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi geçen hafta yüzde 7,50'den 7,41'e inerek iki aydan uzun sürenin ardından ilk kez düştü. Buna rağmen başvurular yüzde 5,3 azalırken satın alma başvuruları geçen yıla göre yüzde 18 geriledi.

NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,41'e inerken, iki aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez düşüş kaydetti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Ekim'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,3 azaldı.

Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 7, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 2 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,50'den yüzde 7,41'e düştü.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,87'den yüzde 6,73'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Konut kredisi faiz oranları iki aydan uzun bir süredir ilk kez düşüş gösterdi." ifadesini kullandı.

Ancak daha düşük faiz oranlarının başvuru hareketliliğini artırmaya yetmediğini vurgulayan Kan, hem konut alımına yönelik başvuruların hem de yeniden finansman başvurularının düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Kan, yüksek faiz oranlarının konut alıcılarını piyasanın dışına itmesi dolayısıyla satın alma başvurularının geçen yıla göre yüzde 18 azaldığını belirtti.

Kaynak: AA
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