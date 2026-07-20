ABD'de Benzin Fiyatları 4 Doları Aştı - Son Dakika
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ABD'de Benzin Fiyatları 4 Doları Aştı

20.07.2026 20:24
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Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, ABD'de benzin fiyatlarını artırdı.

Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle ABD'de benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesini aştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, benzinin ülke genelindeki ortalama fiyatı galon başına 4,003 dolara yükseldi. Böylece fiyatlar, 17 Haziran'dan bu yana ilk kez 4 dolar seviyesine çıktı.

Benzin fiyatları, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 3,4, geçen aya kıyasla ise yüzde 1,3 arttı.

Geçen yılın aynı döneminde galon başına ortalama 3,14 dolar olan benzin fiyatları, yıllık bazda yüzde 27,4 yükseldi.

Eyaletler arasında arz koşulları ve vergi oranları nedeniyle önemli fiyat farklılıkları bulunurken, en yüksek fiyat California'da görüldü. Bu eyalette benzinin ortalama fiyatı galon başına 5,5 dolara yaklaştı.

California'yı yaklaşık 5,4 dolar ile Hawaii, 5 dolar ile Washington, 4,7 dolar ile Alaska ve 4,6 dolar ile Nevada izledi.

Ülkede 22 eyalet ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4 dolar veya üzerinde kaydedildi.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı çatışmaların yeniden yoğunlaşmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

ABD'nin şubat ayının sonunda İran'a yönelik saldırılarının başlaması, özellikle petrol sevkiyatları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksamasına yol açarak petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine taşımıştı.

ABD'de benzin fiyatları ilk kez mart ayının sonunda galon başına 4 dolar seviyesini aşmıştı. Ülkede benzinin ortalama fiyatı mayıs ayında galon başına 4,56 dolara kadar yükselmişti.

ABD ile İran arasında çatışmaların durdurulmasına yönelik haziranda varılan mutabakatın ardından petrol fiyatlarındaki düşüşle benzinin ortalama fiyatı galon başına 4 doların altına inmişti.

Enerji maliyetlerindeki gerileme, ABD'de enflasyon baskılarının haziran ayında hafiflemesine de katkı sağlamıştı.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin altında artmıştı. Ülkede TÜFE aylık bazda 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, California, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Benzin Fiyatları 4 Doları Aştı - Son Dakika

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