ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Mayısta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Mayısta Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, mayısta dayanıklı mal siparişlerinin tutarı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 283,1 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentilerinin aksine, dayanıklı mal siparişlerinde artış yaşandı. Dayanıklı mal siparişleri, sanayi üretimine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

27.06.2024 16:29
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NEW ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, mayısta aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'lik artış yaşandı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artışla 283,1 milyar dolara çıktı.

Üst üste dördüncü ayda artan dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,5 azalacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, nisanda yüzde 0,2 artışla 282,8 milyar dolara yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler ise bu dönemde yüzde 0,1 azalırken, savunma hariç siparişlerde yüzde 0,2 gerileme oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

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