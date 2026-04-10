ABD'de Fabrika Siparişleri Şubatta Yatay Kaldı
ABD'de Fabrika Siparişleri Şubatta Yatay Kaldı

10.04.2026 18:33
Şubat ayında ABD'de fabrika siparişleri 619,6 milyar dolar olarak yatay seyretti.

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı şubatta yatay bir seyir kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı şubatta önceki aya kıyasla yatay seyrederek 619,6 milyar dolar oldu.

Bu dönemde piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Fabrika siparişlerinin tutarı ocak ayında da yatay seyrederek 619,4 milyar dolar olmuştu.

Dayanıklı mal siparişleri şubatta yüzde 1,3 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,5 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

