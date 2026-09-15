ABD'de hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolarla 1967'den bu yana en yüksek seviyede - Son Dakika
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ABD'de hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolarla 1967'den bu yana en yüksek seviyede

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ABD'de reel medyan hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolara çıkarak verilerin tutulmaya başlandığı 1967'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Resmi yoksulluk oranı yüzde 10,2'ye, çocuk yoksulluğu ise yüzde 13,4'e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi.

ABD'de reel medyan hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolarla kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşırken, resmi yoksulluk oranı yüzde 10,2'ye geriledi.

ABD Nüfus Sayım Bürosu, 2025 yılına ilişkin gelir, yoksulluk ve sağlık sigortası verilerini yayımladı.

Bürodan yapılan açıklamaya göre, reel medyan hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolar olarak kaydedildi.

Bu rakam, 2024'teki 85 bin 210 dolarlık tahmine kıyasla yüzde 2,6 arttı.

Böylece hanehalkı geliri, verilerin tutulmaya başlandığı 1967'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede resmi yoksulluk oranı ise 2025'te 0,5 puan azalarak yüzde 10,2'ye geriledi.

Geçen yıl yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısı 34,5 milyon olarak kaydedildi.

Çocuklar arasındaki resmi yoksulluk oranı da 2025'te yüzde 13,4'e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, ABD'de 2025'te 26,7 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 7,9'u yılın tamamında herhangi bir sağlık sigortası kapsamında yer almadı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yoksulluk, Ekonomi, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolarla 1967'den bu yana en yüksek seviyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolarla 1967'den bu yana en yüksek seviyede - Son Dakika
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