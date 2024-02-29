ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Ocakta Beklentileri Karşıladı

Ekonomi

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta beklentiler dahilinde aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 ile son bir yılın en güçlü artışını gösterdi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen kişisel gelirlerin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, geçen yıl aralıkta yüzde 0,3 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları da ocakta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

????????????? Fed'in enflasyon göstergesindeki yavaşlama sürüyor

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Bu dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Endeksteki aylık değişim, geçen yıl şubattan bu yana en yüksek artış olurken, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti. Endeks, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.