ABD'de Konut Fiyatları Yavaşladı

Ekonomi

NEW ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 4,2 yükselirken, konut fiyatlarının artış hızında yavaşlamaya işaret etti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ağustos ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2'lik artış kaydetti.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, temmuzda yıllık yüzde 4,8 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 yükseldi.

Endeks, son 10 ayın en düşük artışını görmesine rağmen, yüzde 4,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Endeks, temmuz ayında yüzde 5,9 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 7,3 ile Las Vegas ve yüzde 7,2 ile Chicago oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,7 arttığı Denver ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.