ABD'de mal ticareti açığı ağustosta yüzde 0,9 arttı

ABD'de mal ticareti açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artarak 87,6 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 87,6 milyar dolara tırmandı. Mal ticaret açığı, temmuzda 86,8 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 0,7 artışla 149 milyar dolar, mal ithalatı da yüzde 0,8 yükselişle 236,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ayrıca, toptan eşya stokları, ağustosta aylık bazda yüzde 1,2, perakende stokları da yüzde 0,1 artış kaydetti.