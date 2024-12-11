ABD'de Mortgage Faizleri Düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mortgage Faizleri Düşüyor

30 yıl vadeli mortgage faizi %6,67'ye düştü, başvurular %5,4 arttı; yeniden finansman öne çıktı.

11.12.2024 19:18
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,67'ye gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 5,4 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 6 Aralık ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,4 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4 gerilerken, yeniden finansman başvuruları yüzde 27 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69'dan 6,67'ye indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,12 seviyesindeki seyrini korudu.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranının art arda üçüncü haftada düştüğünü belirtti.

Kan, mortgage başvurularındaki artışta yeniden finansman başvurularındaki yükselişin etkili olduğunu kaydederek, daha yüksek faiz oranlarına sahip borçluların ödemelerini düşürme şansına göre hareket ettiğini aktardı.

Kan, satın almaya yönelik mortgage başvurularının da nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, satın almaların düşen faiz oranlarının yanı sıra devam eden konut talebi ve stokuyla desteklenmeye devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Faizleri Düşüyor - Son Dakika

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