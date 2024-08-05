ABD'de Muhteşem 7'li Şirketlerin Piyasa Değeri 700 Milyar Dolar Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Muhteşem 7'li Şirketlerin Piyasa Değeri 700 Milyar Dolar Geriledi

ABD'de Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla'nın toplam piyasa değeri resesyon endişeleriyle 700 milyar dolar düştü. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de değer kaybetti.

05.08.2024 17:46
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ABD'de "Muhteşem 7"li olarak adlandırılan "Apple", "Alphabet", "Amazon", "Meta Platforms", "Microsoft", "Nvidia" ve "Tesla"nın toplam piyasa değeri resesyon endişeleriyle yaklaşık 700 milyar dolar geriledi.

Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.

Toplamda 14 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip Muhteşem 7'li olarak adlandırılan Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri de satış baskısı altına girdi.

Apple'ın piyasa değeri 178 milyar dolar azalarak 3 trilyon 164 milyar dolara gerilerken, Microsoft'un piyasa değeri 96 milyar dolarlık kayıpla 2 trilyon 940 milyar dolara düştü.

Alphabet'in piyasa değeri 74 milyar dolar azalışla 1 trilyon 999 milyar dolara, Amazon'un piyasa değeri 87 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 674 milyar dolara, Meta'nın piyasa değeri de 41 milyar dolar kayıpla1 trilyon 194 milyar dolara geriledi.

Yapay zekadaki gelişmeler nedeniyle son dönemin ilgi çeken şirketlerinden Nvidia'nın piyasa değeri 191 milyar dolarla en büyük kaybı yaşayarak 2 trilyon 448 milyar dolara gerilerken, Tesla'nın piyasa değeri de 20 milyar dolar azalarak 643 milyar dolara düştü.

Böylelikle, Muhteşem 7'li olarak adlandırılan şirketlerin toplam piyasa değeri kaybı 688 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Muhteşem 7'li Şirketlerin Piyasa Değeri 700 Milyar Dolar Geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Muhteşem 7'li Şirketlerin Piyasa Değeri 700 Milyar Dolar Geriledi - Son Dakika
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