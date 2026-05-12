ABD'de Nisan Ayında 215 Milyar Dolar Bütçe Fazlası

12.05.2026 22:18
ABD federal hükümeti, nisan ayında 215 milyar dolarlık bütçe fazlası kaydetti; geçen yılın altında.

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının 7. ayında federal hükümet, 215 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi.

Federal hükümet, geçen yıl nisan ayında 258,4 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti.

Bu yıl nisan ayında kaydedilen bütçe fazlası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17 azaldı. Piyasa beklentisi, bütçenin bu dönemde 157,2 milyar dolar fazla vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri nisanda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalışla 837 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 5 artarak 622 milyar dolara çıktı. Bu dönemde bütçenin fazla vermesinde bireysel gelir vergisi tahsilatları etkili oldu.

Ülkede 2026 mali yılının 7. ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 954 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,05 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 7 ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 3,3 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 3 artışla 4,3 trilyon dolara yükseldi.

