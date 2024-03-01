ABD'de Ocak Ayında İnşaat Harcamaları Geriledi

NEW ABD'de inşaat harcamaları, ocakta artış beklentisinin aksine yüzde 0,2 geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.
Buna göre ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 2 trilyon 102,4 milyar dolar oldu.
Aralık 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda düşen inşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları geçen yıl aralıkta da yüzde 1,1 artmıştı.
Kamu inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,9 azalırken özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,1 yükseldi.
İnşaat harcamaları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 11,7'lik artış kaydetti.
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