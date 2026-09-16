ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 1,2 artarak 773,9 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 1,2 artarak 773,9 milyar dolara çıktı

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ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 1,2 artışla 773,9 milyar dolara yükseldi ve yüzde 0,8 olan piyasa beklentilerini aştı. Temmuzda yüzde 0,5 azalan satışlar ağustosta yıllık bazda yüzde 6 artarken en yüksek artış benzin istasyonlarında kaydedildi.

ABD'de perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 773,9 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,5 azalmıştı. Perakende satışlar ağustosta yıllık bazda ise yüzde 6 arttı.

Söz konusu dönemde satış tutarındaki en yüksek artış benzin istasyonlarında kaydedildi.

Benzin istasyonlarının yanı sıra mağaza dışı perakendeciler, çeşitli mağaza perakendecileri, elektronik ve beyaz eşya satılan mağazalar, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlar, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, mobilya mağazaları, giyim mağazaları, genel ürün mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile gıda ve içecek mağazalarında satışlar arttı.

Buna karşın, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda satışlar geriledi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriTicaret BakanlığıEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 1,2 artarak 773,9 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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