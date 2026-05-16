ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 5 artarak 415'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 50 azaldı.

Perşembe gününü 105,72 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 109,26 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 105,42 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varil fiyatı perşembeyi 101,17 dolar seviyesinde tamamlamıştı.