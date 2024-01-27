 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Adet Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Adet Arttı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre 20-26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 499'a yükseldi. Son bir yılda ise 110 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,68 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,23 dolar düzeyinde kapattı.

ABD\'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Adet Arttı
27.01.2024 - 09:27,
Abone Ol

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artarak 499'a yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 499 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 82,43 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,68 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,23 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 77,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Adet Arttı - Son Dakika


09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerini kucağına aldı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerini kucağına aldı
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26
İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerini kucağına aldı
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
07:37 Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Adet Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement