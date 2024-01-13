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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı - Son Dakika
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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 499'a geriledi. Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 124 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,29 dolar seviyesinde tamamlarken, WTI tipi ham petrolün varili 72,68 dolardan kapandı.

ABD\'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı
13.01.2024 - 09:13,
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 499'a geriledi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 499 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 124 azaldı.

Perşembe gününü 77,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 72,68 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 72,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı - Son Dakika
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