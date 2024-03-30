ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-29 Mart haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 506'ya geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 86 azaldı.
Perşembe gününü 85,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olması sebebiyle cuma işlem görmedi.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi'nde (DOSTEM) düzenlenen Düz Dikiş Makineci Eğitimi tamamlandı. 13 kadın kursiyer, 40 günlük eğitimin ardından sertifikalarını aldı. Kursiyerlerden 11'i Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda istihdam edildi. Yeni kurs için kayıtlar 1 Nisan'da başlayacak.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan Ziraat Odasına beş adet tarımsal makine teslim etti. Makineler, Buldanlı çiftçilerin tarımsal üretiminde kullanılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Sea Turtle' isimli kargo gemisinin İstanbul Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle emniyetli bir bölgeye alındığını ve gemi trafiğinin açıldığını duyurdu.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri arasında yer alan A101, son dönemlerde elektronik ürünlerle dikkat çekiyor. Şimdi ise iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3'ü satışa sunuyor. iPhone 14 Plus 512 GB modeli 59.999 TL, Galaxy Z Fold 3 ise 32.499 TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca Samsung Galaxy A04 modeli de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'da yaptığı konuşmada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, muhalefetin tutarsızlığını vurguladı. Tunç, ayrıca AK Parti'nin icraatlarını ve emeklilerin yanında olduğunu belirtti.
Erzurum'un 4 ilçesinde ekmek üretimi yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, 6 fırına yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde işletmelerin fiyat tarifeleri, muhafaza koşulları, teknik ve hijyenik şartlar ile ürün ağırlıkları incelendi. Aziziye ilçesindeki 1 işletme asgari teknik ve hijyenik şartlara uymadığı için, Yakutiye ilçesindeki 1 işletme ise zorunlu personel bulundurmadığı için yasal işlem uygulandı.
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası giderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Döviz ihtiyacımızın azaldığı, döviz finansmanına erişim imkanının arttığı bir dönemdeyiz.
Kocaeli'de katıldığı iftar programında pandemi sonrasında dünyanın dengesinin bozulduğunu belirten eski Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya ekonomik olarak küçülüyor, çünkü üretim miktarları azaldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilerin trenlerde bu gece yarısı itibarıyla yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini duyurdu. İndirimin yıl boyunca geçerli olacağını duyuran Uraloğlu, yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde uygulanacak indirimden faydalanmak için sadece emekli olduğunu gösteren belgenin yeterli olacağını ifade etti.
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