ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre, 25-29 Mart haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 506'ya geriledi. Son bir yılda ise ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 86 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı, Paskalya tatili nedeniyle cuma günü işlem görmedi ve perşembe gününü 85,41 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise perşembe gününü 81,35 dolar seviyesinde tamamladı.

30.03.2024 09:17
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-29 Mart haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 506'ya geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 86 azaldı.

Perşembe gününü 85,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olması sebebiyle cuma işlem görmedi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Baker Hughes, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azaldı - Son Dakika

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