ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azaldı

Erzurum'da ekmek üretimi yapan işletmelere denetimlerde yasal işlem başlatıldı

Erzurum'un 4 ilçesinde ekmek üretimi yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, 6 fırına yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde işletmelerin fiyat tarifeleri, muhafaza koşulları, teknik ve hijyenik şartlar ile ürün ağırlıkları incelendi. Aziziye ilçesindeki 1 işletme asgari teknik ve hijyenik şartlara uymadığı için, Yakutiye ilçesindeki 1 işletme ise zorunlu personel bulundurmadığı için yasal işlem uygulandı.