ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-29 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 2 azalarak 477'ye düştü
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 28 azaldı.
Perşembe gününü 72,65 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 72,34 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,47 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 68,88 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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