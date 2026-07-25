ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Temmuz döneminde önceki haftaya göre 2 azalarak 450'ye geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 35 arttı.

Perşembe gününü 100,69 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 87,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı.