ABD\'de Tarım Dışı İstihdam Beklentilerin Üzerinde Arttı

NEW ABD'de tarım dışı istihdam, ocak ayında 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.
ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ocakta 353 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 185 bin kişi artması öngörülüyordu.
Ocakta istihdam, mesleki ve ticari hizmetler, sağlık hizmetleri, perakende ticaret ve sosyal yardım alanlarında artarken, madencilik, taş ocakçılığı ve petrol ile doğalgaz çıkarma sektörlerinde ise azaldı.
Tarım dışı istihdama ilişkin Aralık 2023 verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış, geçen yıl aralık ayı için 216 binden 333 bine çıkarıldı.
İşsizlik oranı değişmedi
ABD'de işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre değişim göstermezken yüzde 3,7 olarak kaydedildi.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,8 seviyesinde olması öngörülüyordu.
Ülkede işsiz sayısı, ocakta 144 bin azalarak 6 milyon 124 bine düştü. İş gücüne katılım oranı da bu dönemde değişim göstermeyerek 62,5 oldu.
Haftalık ortalama çalışma saati 34,1'e düşerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,6 artarak 34,55 dolara yükseldi.
Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.
Ortalama saatlik kazanç verisi, Aralık 2023'te de yüzde 0,4 artmıştı.
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