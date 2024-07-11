ABD'de TÜFE Haziranda Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de TÜFE Haziranda Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. TÜFE'nin yıllık enflasyonu ise yüzde 3 olarak kaydedildi. Benzin fiyatlarındaki düşüş, barınma fiyatlarındaki yükselişi dengeledi. Çekirdek TÜFE de beklentilerin altında kalarak aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 artış gösterdi.

11.07.2024 16:05
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydeden TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, mayısta ise değişim göstermemişti.

Yıllık enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi. Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydeden TÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 3,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde benzin fiyatları aylık yüzde 3,8 ve yıllık yüzde 2,5 azalarak barınma fiyatlarındaki yükselişi dengeledi.

Barınma fiyatları aynı dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 5,2'lik artış kaydetti. Gıda fiyatları ise haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 arttı.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kaldı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 arttı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 olmuştu.

Kaynak: AA

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