ABD\'de Tüketici Güven Endeksi Ocakta Yukarı Yönlü Revize Edildi

Ekonomi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta yukarı yönlü revize edilerek 79 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ocak ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ocakta geçen aya kıyasla 9,3 puan artarak 79'a yükseldi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken ocak ayına ait öncü veri 78,8 olarak açıklanmıştı.

Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, geçen yıl aralıkta 69,7 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de ocakta aylık bazda 8,6 puan artışla 81,9'a çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 9,7 puan artarak 77,1'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güvenindeki artışın hem enflasyon hem de kişisel gelir görünümündeki iyileşmeyi yansıttığını belirtti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu dönemde aralıkta kaydedilen yüzde 3,1 değerinden yüzde 2,9'a gerilediğini kaydeden Hsu, mevcut oranın Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olduğunu aktardı.

Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise geçen aya kıyasla değişim göstermeyerek yüzde 2,9 olduğunu bildirdi.