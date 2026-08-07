ABD'de Tüketici Kredileri Beklentinin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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ABD'de Tüketici Kredileri Beklentinin Üzerinde Arttı

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Haziranda tüketici kredileri 14,17 milyar dolar artarak 5,17 trilyon dolara ulaştı.

ABD'de tüketici kredileri haziranda 14,17 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri haziranda önceki aya kıyasla 14,17 milyar dolar artarak 5,17 trilyon dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 11,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devirli krediler 6,7 milyar dolar, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devirsiz krediler ise 7,4 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri haziranda yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,3 yükseldi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketici Kredileri Beklentinin Üzerinde Arttı - Son Dakika

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