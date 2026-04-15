ABD'den İran Petrolüne Yaptırım Uyarısı

15.04.2026 22:39
Hazine Bakanı Bessent, İran petrolü alan ülkelere ikincil yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulayabileceklerini bildirdi.

Bessent, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Orta Doğu'daki çatışmalar sonrasında yükselen benzin fiyatlarının tekrar ne zaman galon başına 3 dolara ineceği sorulan Bessent, bunun müzakerelerin nasıl geçeceğine bağlı olacağını vurguladı.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın "bitmeye yakın" olduğuna yönelik sözlerine işaret ederek, "ABD, ateşkes konusundaki üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdi. Hürmüz Boğazı henüz tamamen yeniden açılmadı. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz ve iyimserim ki, bu yaz aylarında, benzin fiyatlarının başında 'üç' rakamını göreceğiz." dedi.

Washington'da devam eden IMF ve Dünya Bankası toplantıları vesilesiyle Orta Doğulu mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığına değinen Bessent, bakanların boğazlar yeniden açılır açılmaz, bir hafta içinde petrol pompalamaya tekrar başlayabileceklerini belirttiğini aktardı.

Bessent, "20 Haziran ile 20 Eylül arasındaki bir tarihte, benzin fiyatlarının yeniden 3 dolar seviyesine inebileceği konusunda iyimserim." ifadelerini kullandı.

Benzin istasyonlarını yakından takip edeceklerini anlatan Bessent, "Fiyatları çok hızlı artırdılar, petrolün düştüğü hızla ki son 10 günde fiyatlar önemli ölçüde geriledi, onların da fiyatları aynı hızla aşağı çekeceklerini umuyoruz." diye konuştu.

Rus ve İran petrolü için tanınan muafiyet uzatılmayacak

Dün "Ekonomik Öfke" operasyonunu duyurduklarını anımsatan Bessent, bir yılı aşkın süredir hem İran'a yapılan ödemeleri bloke ederek hem de İran Devrimi Muhafızları Ordusu hesaplarının peşine düşerek, İranlılar üzerinde azami düzeyde baskı uyguladıklarını anlattı.

Bessent, İranlıların Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki komşularını bombalamakla "ölümcül bir hata" yaptığını ve bu komşuların artık fonlar konusunda şeffaf olmaya daha istekli olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, İran Devrimi Muhafızları Ordusu ve İran yönetiminin herhangi bir üyesinin daha fazla fonunu dondurma yönündeki talebimizi kendilerine ilettik. Yaptığımız bir diğer şey ise şirketlere ve ülkelere, şunu bildirmek oldu: Eğer İran petrolü satın alıyorsanız veya İran'a ait paralar bankalarınızda tutuluyorsa ikincil yaptırımları uygulama konusunda kararlıyız."

İran'ın "terörizmin en büyük destekçisi" olduğunu öne süren Bessent, Çin'in İran'ın petrolünün yüzde 90'ından fazlasını satın aldığını, bunun da Çin'in enerji ihtiyacının yüzde 8'ine denk geldiğini dile getirdi.

Bessent, "(Hürmüz) Boğazdaki bu abluka nedeniyle, Çin'in alımlarında bir duraksama yaşanacağına inanıyoruz. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, iki Çin bankası ABD Hazine Bakanlığından mektuplar aldı. Hangi bankalar olduğunu söylemeyeceğim ancak kendilerine şunu ilettik: 'Eğer hesaplarınız üzerinden İran'ın para akışının gerçekleştiğini kanıtlayabilirsek, ikincil yaptırımlar uygulama konusunda kararlıyız.'" dedi.

Ayrıca Bessent, denizdeki Rus ve İran petrolünün satışına izin veren geçici muafiyeti de yenilemeyeceklerini bildirdi.

"Warsh'ın Fed Başkanlığı görevine zamanında geleceği konusunda iyimserim"

Bessent, Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma isteğine ilişkin soru üzerine, bu görev için aday gösterilen Kevin Warsh'ın Fed başkanı olması yönündeki sürecin işlediğini anlattı.

Warsh'ın Fed başkanı adaylığının görüşüleceği Senato oturumunun 21 Nisan'da yapılacağını söyleyen Bessent, "Warsh harika bir aday. Senato'daki Cumhuriyetçilerin bu konuda hemfikir olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Kevin Warsh'ın Fed Başkanlığı görevine zamanında geleceği ve böylece bu konunun artık tartışılmasına gerek kalmayacağı hususunda son derece iyimserim." şeklinde konuştu.

Bessent, Senatör Thom Tillis'in Warsh'ın adaylığını onaylamayacağını belirttiğinin anımsatılması üzerine, şöyle devam etti:

"Senatör Tillis'in, Fed ve Amerikan halkı için en doğru olanı yapmak istediğinden eminim. Kendisi de Kevin Warsh'ın Fed Başkanlığı için harika bir aday olduğunu kamuoyu önünde ifade etmişti. Oturumların gerçekleşmesini bekleyelim ve sürecin nereye varacağını görelim."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, İran, Son Dakika

