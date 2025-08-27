ABD'den Kuzey Kore'ye Yaptırım - Son Dakika
ABD'den Kuzey Kore'ye Yaptırım

27.08.2025 21:25
ABD, Kuzey Kore'nin dolandırıcılık ağına katılan kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı.

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD'DEN KUZEY KORE'Yİ FİNANSE EDEN DOLANDIRICILIK AĞINA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore hükümeti tarafından organize edilen sahte bilgi teknolojisi çalışanı planında rol oynadıkları gerekçesiyle Vitaliy Sergeyevich Andreyev ve Kim Ung Sun ile Shenyang Geumpungri Network Technology ve Korea Sinjin Trading Corporation şirketlerinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD İLE MÜTTEFİK ÜLKELERDEKİ MEŞRU ŞİRKETLERE SIZDILAR

Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programları için gelir elde etmek amacıyla bilgi teknolojisi çalışanlarını kullandığı öne sürülen açıklamada, bu çalışanlardan oluşan ekiplerin genellikle sahte belgeler ve çalınmış kimlikler kullanarak kimliklerini gizlediği ve ABD ile müttefik ülkelerdeki meşru şirketlere sızdıkları ifade edildi.

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR ELDE ETTİLER

Açıklamada, Kuzey Kore hükümetinin yurt dışındaki bilgi teknolojisi çalışanlarının kazandığı ücretlerin çoğunu alarak rejimin kitle imha silahları ve balistik füze programları için yüz milyonlarca dolar elde ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

22:32
CHP lideri Özgür Özel’den AK Parti ve MHP’ye Filistin çağrısı
CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı
21:49
Galatasaray, Singo’yu açıkladı
Galatasaray, Singo'yu açıkladı
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
20:51
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol milli yıldızdan
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol milli yıldızdan
