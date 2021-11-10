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ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü - Son Dakika

ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü

10.11.2021 13:58

Dolar/TL, bugün 16.30'da açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları öncesinde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Tarihi zirvesi 9.85 olan dolar/TL gün içerisinde 9,8370'e kadar yükselirken, dolar endeksi ise gözlerin çevrildiği ABD verileri öncesinde yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyelerinde ilerliyor.

Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,75'in aşmasıyla yukarı yönlü hareket hız kazandı. Tarihi zirvesi 9,85 olan dolar/TL bugün yüzde 1'e yakın yükselişle 9,83'ün üzerine kadar çıktı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasalarda gözler Fed'in para politikası açısından önemli olan ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Petrol fiyatları ve Çin üretici fiyatlarının kaydettiği yüzde 13,5 artış, ABD'de tüketici fiyatlarındaki tırmanışın süreceği endişelerini artırdı. TSİ 16:30'da açıklanacak olan ABD tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 5.8 artış göstermesi bekleniyor.

DOLAR 9,83 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Tarihi zirvesi 9.85 olan dolar/TL gün içerisinde en yüksek 9,8370 seviyesini gördü. Kur saat 13:28 itibariyle 9.8181 seviyesinde yer aldı.

DOLAR ENDEKSİ 94 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

Dolar endeksi cuma günü 94.634 ile bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini görmesinin ardından kademeli olarak geriledi. Endeks ABD enflasyonu öncesinde Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyelerinde.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dünkü düşüşünün neredeyse tamamını telafi ederek tekrar yüzde 1,48'e çıkmasının küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini söyledi.

YABANCI POZİSYONU İZLENİYOR

Yurtiçi piyasada takip edilen bir diğer konu; yabancı yatırımcı pozisyonu. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyor. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakıyor. Öte yandan bu hafta zirve seviyesini 1.631 puanla yenileyen BIST-100, bugün yüzde 0,4 düşüşle 1610 seviyelerinde.

ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü

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Son Dakika Ekonomi ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü - Son Dakika
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