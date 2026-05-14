ABD Hazine Bakanı'ndan Çin ile İşbirliği Vurgusu
ABD Hazine Bakanı'ndan Çin ile İşbirliği Vurgusu

14.05.2026 17:16
Bessent, Çin'in Hürmüz Boğazı'ndaki çıkarlarının ABD'den fazla olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasında Çin'in, ABD'den daha fazla çıkarı olduğunu, bu yüzden Washington'a destek vereceklerine inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde heyetinde yer alan Bakan Bessent, ABD merkezli CNBC televizyonuna Pekin'den verdiği röportaj, konuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Bessent, "Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açılmasında ABD'den daha fazla çıkarı var. Bence perde arkasında çalışarak İran liderliğine söz geçirebilen herkes kadar ellerinden geleni yapacaklar." dedi.

Trump'ın ziyaretinin hemen öncesinde Güney Kore'de Çin heyetiyle yaptıkları ekonomi ve ticaret müzakerelerine ilişkin Bessent, Çinli muhataplarıyla zirve için somut sonuçlar üretmek üzere çalıştıklarını belirtti.

Bessent, ABD ile Çin arasında daha hassas ticaret konularını ele almak üzere önerilen "Ticaret Kurulu"nun yanı sıra, yatırım konularında da benzer işlevde "Yatırım Kurulu" oluşturulması önerisini tartıştıklarını kaydetti.

İki ülke arasında yapay zeka alanında bir işbirliği protokolünün imzalanabileceğini dile getiren Bessent, "Çinlilerle yapay zeka konusunda bu kadar sağlıklı tartışmalar yürütebilmemizin sebebi bizim bu teknolojide üstün olmamız. Eğer bizden ileride olsalardı aynı tartışmaları yapabileceğimizi zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tayvan sorunu

Bessent, Çin'in ziyarette Tayvan sorunundaki kırmızı çizgilerini vurgulamasına karşın Trump'ın neden konuyu dile getirmekten kaçındığına ilişkin, "Bence önümüzdeki günlerde Tayvan meselesinde daha fazla şey söyleyecektir. Trump konu etrafında hassasiyetleri anlıyor. Bunun aksini düşünen varsa onun müzakere tarzını anlamamış demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

