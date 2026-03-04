ABD Hizmet Sektörü PMI Şubatta Yükseldi - Son Dakika
ABD Hizmet Sektörü PMI Şubatta Yükseldi

04.03.2026 20:09
ISM hizmet sektörü PMI, Şubat'ta 56,1 ile beklentileri aşarak en yüksek seviyeye ulaştı.

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 56,1 değeriyle beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ISM, şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi şubatta önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 56,1 oldu ve Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 53,5 değerini alması yönündeydi. Şubatta sektörde büyüme olduğuna işaret eden endeks, ocak ayında 53,8 değerini almıştı.

Üretim endeksi, şubatta aylık bazda 2,5 puan artışla 59,9'a yükseldi. İstihdam endeksi de 1,5 puan artarak 51,8'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 5,5 puan yükselerek 58,6'ya ulaştı.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme görülürken, 3 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, madencilik, bilgi teknolojileri, gayrimenkul, kiralama ve leasing, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, konaklama ve yiyecek hizmetleri, toptan ticaret, finans ve sigorta, kamu hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, inşaat, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, kamu yönetimi, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım ile eğitim hizmetleri olarak sıralandı.

Perakende ticaret, sanat, eğlence ve rekreasyon ile ulaşım ve depolama ise daralma görülen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi şubatta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalışla 51,7'ye geriledi.

Endekse dair öncü veri 52,3 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ocak ayında 52,7 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 51,9 değerine indi.

Endekse dair öncü veri 52,3 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI ocakta 53 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

