ABD İnşaat Harcamaları Eylülde Arttı

Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları eylülde yüzde 0,1 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 2 trilyon 148 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi söz konusu harcamaların bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi.

İnşaat harcamaları, ağustosta da yüzde 0,1 artışla 2 trilyon 146 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları eylülde yüzde 0,5 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yatay bir seyir kaydetti.

İnşaat harcamaları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 4,6 arttı.