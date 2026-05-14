ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Artış Gösterdi

14.05.2026 16:29
NEW ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 1,9 ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,9 ile Mart 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydetti. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Endeks martta yüzde 0,9 yükselmişti.

İthalat fiyat endeksi nisanda yıllık bazda da yüzde 4,2 ile Ekim 2022'den bu yana en yüksek hızda arttı.

Nisanda, yakıt ithalatı fiyatında aylık bazda yüzde 16,3 ve yıllık yüzde 20'lik sıçrama, endeksteki yükselişi tetikledi.

İhracat fiyat endeksi de nisanda aylık yüzde 3,3 ile Mart 2022'den bu yana en hızlı yükselişini gösterdi.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Endeks martta yüzde 1,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi nisanda yıllık bazda da yüzde 8,8 yükseldi. Bu oran, Eylül 2022'den bu yana görülen en güçlü yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

