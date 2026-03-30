ABD, Küba'ya Rus Petrol Gemisine İzin Verdi
ABD, Küba'ya Rus Petrol Gemisine İzin Verdi

30.03.2026 10:57
ABD, Kuba'ya ham petrol taşıyan Rus tankerine engel olmayarak, petrol teslimatına onay verdi.

ABD'nin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı ablukaya rağmen, Rusya'ya ait bir tankerin bu ülkeye ham petrol teslim etmesine izin verdiği bildirildi.

CNBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer bir ülke şu anda Küba'ya biraz petrol göndermek istiyorsa, bununla ilgili (yetkililere) 'Hiçbir sorunum yok' dedim." ifadesini kullandı.

Küba'nın "kötü ve yozlaşmış bir liderliğe sahip" olduğunu savunan Trump, "Bir tanker dolusu petrol alıp almamaları önemli olmayacak." dedi.

New York Times gazetesi haberinde, ABD'nin Rusya'ya ait bir tankerin Küba'ya ham petrol teslim etmesine izin verdiği ve yaklaşık 730 bin varil ham petrol taşıyan tankerin, hafta içinde ülkenin kuzeyindeki Matanzas Limanı'na yanaşması beklendiği aktarıldı.

Haberde, ABD Sahil Güvenliğinin, bölgede Rus tankerini durdurabilecek iki askeri gemisinin bulunduğunu ancak Washington yönetiminin gemiyi durdurma talimatı vermediği belirtildi.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD, Küba'ya Rus Petrol Gemisine İzin Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, Küba'ya Rus Petrol Gemisine İzin Verdi - Son Dakika
