ABD'li Havayolu Şirketlerinin Yakıt Maliyeti Artışta - Son Dakika
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ABD'li Havayolu Şirketlerinin Yakıt Maliyeti Artışta

08.06.2026 17:54
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Nisan'da ABD'li hava yolu şirketlerinin yakıt harcaması yıllık yüzde 78 artarak 6,5 milyar dolara yükseldi.

ABD'li hava yolu şirketlerinin toplam yakıt harcaması nisanda yıllık bazda yüzde 78 artarak 6,5 milyar dolara yükseldi.

ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulaştırma İstatistikleri Bürosu, ABD'li hava yolu şirketlerinin nisan ayına ilişkin yakıt maliyeti ve tüketimi verilerini yayımladı.

Buna göre, tarifeli sefer gerçekleştiren ABD'li hava yolu şirketlerinin toplam yakıt harcaması nisanda 6,47 milyar dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu tutar, mart ayına göre yüzde 26,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 78 arttı.

ABD'li hava yolu şirketleri nisanda toplam 1,57 milyar galon yakıt tüketti.

Yakıt tüketimi mart ayına kıyasla yüzde 2,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 azaldı.

Böylece, yakıt tüketimindeki düşüşe rağmen Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı yakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle hava yolu şirketlerinin toplam yakıt harcamaları yükseldi.

Nisan ayında yakıtın galon başına maliyeti 4,11 dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam mart ayına göre yüzde 29,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 78,2 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li Havayolu Şirketlerinin Yakıt Maliyeti Artışta - Son Dakika

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