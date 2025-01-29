ABD'li ünlü banka Türk ekonomisine yönelik kararını duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'li ünlü banka Türk ekonomisine yönelik kararını duyurdu

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ABD'nin önemli bankalarından JPMorgan, Türkiye'nin CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi portföyündeki ağırlığını artırarak tavsiyesini "Nötr"den "Overweight"e yükseltti. Banka, Türkiye ekonomisine yönelik asgari ücret artışı, TCMB faiz kararı ve Aralık TÜFE verilerinin tamamlanmasıyla bu kararı aldığını belirtti.

29.01.2025 14:00
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Dünyanın en meşhur yatırım bankalarından JPMorgan, Türkiye'ye yönelik yatırım tavsiyesini yükselterek CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi portföyündeki ağırlığını artırdı. Banka, Türkiye'yi "Nötr"den "Overweight"e (Ağırlığını artır) çektiğini açıkladı.

ABD merkezli JPMorgan, Türkiye için 2025 Aralık ayı enflasyon tahminini yüzde 26, çekirdek enflasyon tahminini yüzde 26,5 olarak belirledi. 2026 Aralık için ise manşet enflasyonun yüzde 20, çekirdek enflasyonun ise yüzde 20,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

BİM, JPMORGAN'IN STRATEJİ LİSTESİNE GİRMEYİ BAŞARDI

JPMorgan ayrıca, MSCI Türkiye Endeksi'ndeki en büyük hisse senedi olan BİM'i CEEMEA Strateji Top 10 listesine dahil etti. Banka, BİM için tavsiyesini "Ağırlığını Artır" olarak belirlerken, hisse başına hedef fiyatını 985 TL olarak açıkladı.

FAİZ ORANLARI İÇİN TARİH VERİLDİ

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 42,5'e indireceğini ve yıl sonuna kadar kademeli olarak yüzde 35'e çekmesini beklediğini belirtti. JPMorgan, CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde farklı ülkeler için yatırım tavsiyelerini şu şekilde belirledi:

* Türkiye, BAE, Güney Afrika ve Yunanistan için tavsiye "Ağırlığını Artır" (Overweight) oldu.

* Suudi Arabistan için "Nötr" değerlendirmesi yapıldı.

* Polonya için ise "Ağırlığını Azalt" (Underweight) tavsiyesi verildi.

JPMorgan'ın Türkiye'ye yönelik olumlu revizyonu, son dönemde atılan ekonomik adımların uluslararası piyasalarda daha fazla güven yarattığını gösteriyor.

ABD\'li ünlü banka Türk ekonomisine yönelik kararını duyurdu

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Son Dakika Ekonomi ABD'li ünlü banka Türk ekonomisine yönelik kararını duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ercan Bey:
    Önce satın alınacak hisseyi alıyor, yapacağı yatırımı yapıyor sonra rapor yayınlayıp yükseltiyorlar. Modern tefeciler.. 20 2 Yanıtla
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