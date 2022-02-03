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ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

03.02.2022 08:52
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak yaklaşık 415 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 833 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 588 milyon 900 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,9) artarak 250 milyon varile çıktı.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 849 bin varil artışla 7 milyon 85 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 420 bin varil azalışla 2 milyon 376 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 22-28 Ocak haftasında 105 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 943 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ocak 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 240 bin varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika Ekonomi


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